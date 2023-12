A vitória sobre o Famalicão no Estádio da Luz por 3-0 permitiu ao Benfica somar o quarto triunfo seguido e igualar a melhor sequência da equipa de Roger Schmidt em 2023/24.

Desde 16 de setembro, quando o campeão nacional derrotou o Vizela e alcançou a quarta vitória seguida - depois de Estrela, Gil Vicente e V. Guimarães - não só nunca mais mais conseguiu repetir a sequência, como só recentemente, a 21 de dezembro diante do AVS, conseguiu encarrilar três vitórias.

A atual sequência foi iniciada na Áustria, onde o Benfica venceu o Salzburgo por 3-1 e garantiu a continuidade nas competições europeias através da Liga Europa. Seguiu-se o triunfo em Braga para a Liga, a vitória sobre o AVS para a Taça da Liga e, nesta sexta-feira, três pontos somados diante do Famalicão no último jogo de 2023.

Paradoxalmente, esta sequência veio depois de outra de três jogos seguidos sem vitórias e culminada com o empate na Luz com Farense, jogo no qual Roger Schmidt foi contestado pelos adeptos do Benfica como nunca antes desde a chegada a Portugal há ano e meio.

Refira-se que os encarnados não perdem há quase dois meses: desde 8 de novembro, diante da Real Sociedad (3-1) em Espanha para a Liga dos Campeões.

«Vejo alegria no relvado, vejo ligações [entre os jogadores] e acho que estamos ao mesmo nível da temporada passada», destacou o treinador dos encarnados ainda na antevisão ao jogo de sexta-feira com o Famalicão.

Recorde-se que o Benfica arrancou a época anterior com 13 vitórias seguidas, tendo depois conseguido construir séries de nove (ainda na primeira metade da temporada) e, já na segunda metade da temporada, de oito triunfos.

Próximo adversário é o que está em melhor forma

O primeiro desafio dos encarnados em 2024 é diante do Arouca. A equipa de Daniel Sousa é a que somou mais pontos na Liga nas últimas quatro jornadas. Leva dez (três vitórias e um empate, 12 golos marcados e apenas três sofridos) desde a chegada do novo técnico, os mesmos do Vitória de Álvaro Pacheco, mais um do que o FC Porto e dois do que o Benfica.

Nesta temporada, os comandados de Roger Schmidt até já venceram fora o Arouca (por 2-0 para a Taça da Liga), mas o momento da equipa da Serra da Freita era a antítese do que vive agora.