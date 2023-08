Arthur Cabral, o mais recente reforço do ataque do Benfica, recebeu palavras de incentivo do compatriota Ronaldo, o fenómeno, poucas horas depois de ter sido confirmado como novo jogador de Roger Schmidt.

«Para cima irmão! Boa sorte e arrebenta aí!!!», escreveu o Fenómeno em reação a uma publicação de Arthur Cabral no Instagram em que aparece ao lado de Rui Costa já com a camisola do Benfica.