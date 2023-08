Arthur Cabral é reforço do Benfica, anunciaram os encarnados esta quinta-feira.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o avançado brasileiro é o sucessor de Gonçalo Ramos, que trocou as águias pelo Paris Saint-Germain.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informou que vai pagar 20 milhões de euros à Fiorentina e que o negócio contempla ainda outros cinco milhões «pagos em função de objetivos pré-definidos».

O jogador de 25 anos rubricou um contrato válido até 2028 e ficou com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Formado no Ceará, Arthur Cabral rumou ao Palmeiras em 2019 e, mais tarde, entrou no futebol europeu pela porta do Basileia. Nos suíços, marcou 65 golos em 106 jogos.

Já em janeiro de 2022, foi contratado pela Fiorentina, por cerca de 15 milhões de euros, tendo apontado 19 golos em 65 partidas.

