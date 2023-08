O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Anatolii Trubin, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os encarnados informam que pagam dez milhões de euros ao Shakhtar Donetsk pelos serviços do guarda-redes ucraniano, valor ao qual acresce um milhão de euros «pagos em função de objetivos pré-definidos».

«Mais se informa que o Shakhtar Donetsk terá ainda direito a receber uma percentagem de 40 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador», lê-se ainda.

Ainda na mesma nota, o Benfica informa que o futebolista de 22 anos rubricou um contrato válido com o clube da Luz para as próximas cinco épocas, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Está encontrado assim o concorrente de Odysseas Vlachodimos para a baliza das águias. Bento, guardião do Athletico Paranaense, também foi um desejo da SAD encarnada, mas não houve acordo entre as partes.

Trubin é assim o eleito para se juntar à equipa de Roger Schmidt, ele que vai ter a primeira experiência fora do Shakhtar Donetsk, depois de 94 jogos pela formação principal da formação ucraniana.