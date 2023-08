Eduardo Fernandes assinou contrato profissional com o Benfica, informaram as águias esta quinta-feira, em comunicado no site oficial.

O extremo/ala de 16 anos chegou ao clube encarnado em 2018/19, depois de passagens por Trofense e Vitória de Guimarães.

«É um sentimento especial. Estou orgulhoso e prometo dar tudo por este clube. Já tinha sentido esta responsabilidade quando assinei o contrato de formação, mas agora é muito maior. Estes seis anos no Benfica têm sido ótimos e vou continuar a trabalhar para chegar à equipa principal, objetivo que toda a gente quer alcançar», disse, à BTV.

Na época passada, Eduardo Fernandes fez sete golos em 18 jogos pelos juvenis B do Benfica.