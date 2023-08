O médio do Benfica, João Neves, em declarações aos jornalistas após a vitória frente ao FC Porto (2-0), que valeu a conquista da Supertaça:

«É sempre bom ganhar, fomos a melhor equipa, na segunda-feira voltamos a jogar para ganhar. [frente ao Boavista] Neste momento é aproveitar e festejar.

[Benfica mais forte do que o FC Porto no início desta época?] Não, o que indica é que hoje fomos a equipa mais forte. No campeonato as contas só se fazem no final, é jogo a jogo.

[Segunda parte foi diferente?] Sim, entramos sempre com tudo, no balneário fizemos os ajustes que tivemos de fazer.

[Auto crítica] O meu objetivo é dar o máximo dentro de campo, por isso se joguei bem ou mal a mim não me interessa, dei a vida pelo Benfica

[É mais fácil com Di María?] É um excelente jogador, ajuda como qualquer outro e estamos agradecidos.

[Mais confortáveis com a tática da segunda parte?] São formações diferentes, temos de adaptar-nos a qualquer uma e contra quem jogarmos damos o máximo.»