Di Maria, jogador do Benfica que marcou o primeiro golo, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP3, após a conquista da Supertaça, graças a uma vitória por 2-0 sobre o FC Porto.

«Imaginava esta alegria de ganhar um título que me faltava com o Benfica. Tinha conquistado os outros dois, faltava este. Consegui-o no primeiro jogo, o que é muito bonito. Foi incrível sentir o apoio dos adeptos ao chegar ao estádio, foi algo mágico. Num jogo difícil, na primeira parte tivemos algumas dificuldades, mas na segunda mudámos e melhorámos e fomos justos vencedores deste título.

[conquista faz valer a pena o regresso?]

«Nunca tive dúvidas de que queria voltar ao Benfica. Desde que saí que tinha isso na cabeça. Saí bem, voltei no momento certo e no primeiro jogo conquistámos um titulo. O golo é bom para agradecer ao público que me recebeu no estádio da Luz quando voltei.

[como descreve o golo?]

«Sabíamos que ia ser difícil, na segunda parte tivemos mais espaço, recuperámos uma bola alta, fiquei cara a cara com o guarda-redes e saiu-me um remate que tento muitas vezes e que deu golo.»