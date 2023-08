A FIGURA: Galeno

Com outra definição, era extremo para valer dezenas de milhões de euros. Na segunda parte, foi sobretudo por ele que o FC Porto causou perigo na área adversária, mas o momento do passe, do drible ou do remate foi sempre desajustado. Na reta final do jogo apontou um golaço (é capaz do melhor e do pior), mas que foi invalidado.

O MOMENTO: Pepe expulso, 90m

O FC Porto nunca conseguiu lidar com a postura do Benfica na segunda parte e a prova disso mesmo foi o momento em que, já sem a lucidez necessária, Pepe agrediu Jurásek, já perto do final.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Costa

Era dúvida para este jogo, mas regressou e teve uma exibição com pontos positivos e negativos. Na primeira parte, teve um lance em que soltou a bola após um cruzamento e que poderia ter dado em golo encarnado e denotou algum excesso de confiança no lance do 1-0, onde ficou mal visto. Ainda assim destacou-se pelo jogo de pés que tem, permitindo ao FC Porto bater com facilidade a pressão alta do Benfica no primeiro tempo. Nos descontos, duas defesas de alto nível no mesmo lance impediram o 3-0.

Zaidu

O FC Porto manteve as pesas basilares, mas precisa de reforçar as laterais, sobretudo o lado esquerdo. A velocidade do nigeriano permite-o recuperar posição em várias ocasiões e até desequilibrar na frente, mas as debilidades técnicas fazem com que não seja muito criterioso em qualquer zona do terreno.

Pepê

Conceição insiste e o brasileiro é, de facto, um excelente lateral. Mas é na frente que consegue ser mais decisivo, tal como mostrou na primeira parte, com várias incursões para o meio. A exibição fica manchada pelo lance do 1-0, que nasceu de um passe falhado de Pepê.