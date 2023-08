Sérgio Conceição não participou na habitual conferência de imprensa após a derrota do FC Porto com o Benfica na Supertaça, por 2-0, esta quarta-feira.

Nenhum elemento dos dragões se apresentou na flash interview no final do encontro e Conceição também não apareceu na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, onde os jornalistas o esperavam.

O técnico dos dragões, refira-se, foi expulso por Luís Godinho na reta final do encontro, devido a protestos, mas só deixou o relvado ao fim de vários minutos e devido à insistência dos próprios jogadores e do árbitro da partida.