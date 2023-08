Anatolii Trubin foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Benfica, mas chegou a Portugal já «ensinado» no que toca à língua.

O guarda-redes de 22 anos foi treinado por Paulo Fonseca e Luís Castro no Shakhtar, e teve ainda alguns colegas brasileiros no clube, como David Neres. Por isso, já sabe algumas palavras em português.

«Claro, tive treinadores e colegas que falavam português, sei dizer coisas simples como bom dia malta, esquerdo, direito… tudo palavras simples», afirmou, à BTV.

O internacional ucraniano explicou ainda a opção pelas águias: «Na minha opinião, o Benfica é um dos melhores clubes da Europa, por isso é que estou aqui. Estou muito feliz por estar aqui.»

«Quero fazer os nossos adeptos felizes, ganhar todos os jogos, troféus, essa é a minha ambição para o clube», prosseguiu.

Trubin aproveitou também para elogiar os concorrentes na baliza do Benfica: «É um grande clube, todos os guarda-redes são bons. Para mim é uma oportunidade para me mostrar, desenvolver-me no dia a dia, e quem estiver melhor vai jogar.»