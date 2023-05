Roger Schmidt manifestou-se «orgulhoso» com o título alcançado na véspera e, numa conversa aberta com os jornalistas, começou fazer um resumo de uma conquista que classificou coo

«Sou treinador, claro que estou orgulhoso. No início da temporada falámos nos nossos objetivos, quando estás no Benfica, tens de ter os objetivos em mente. No final de uma época longa, quando o trabalho está concluído, claro que tens de estar orgulhoso», começou por enunciar a abrir a conversa.

Um título difícil, disputado até à derradeira jornada.

«Foi muito difícil, foi até ao último segundo para sermos campeões, portanto agora estamos felizes, conscientes que tivemos de aplicar muito esforço e de lutar muito para chegar aqui. Foi uma competição muito dura, com outras equipas, tivemos de vencer o último jogo, foi muito exigente, não só em termos físicos, mas também em termos mentais», prosseguiu.

O treinador destacou depois o momento de viragem, após a derrota com o Chaves. «Tivemos de mostrar uma grande força mental e anímica. Depois dos jogos com o FC Porto e com o Chaves, o ímpeto mudou, tivemos de mudar para voltar aos bons jogos e às boas exibições. Creio que nessa pressão recuperámos o bom futebol e, no final, penso que é totalmente justo este título», acrescentou.

