«É um jogador que conhece o jogo e assim é mais fácil. Há jogadores com 34 anos que não conhecem o jogo»

A afirmação de Jorge Jesus no final do jogo com o Boavista a propósito da capacidade demonstrada por Lucas Veríssimo, titular nos últimos jogos do Benfica, foi tema de conversa na antevisão à partida desde domingo com o Sp. Braga.

O técnico das águias aproveitou para esclarecer que não se referia a Jan Vertonghen, que completa 34 anos em abril e foi suplente não utilizado na última partida das águias para a Liga.

«Se há coisa que o Vertonghen tem de bom é conhecer o jogo muito bem», disse aos jornalistas, insistindo que há jovens conhecer melhor o jogo do que veteranos. «A experiência e o conhecimento do jogo é sempre melhor com os anos, mas há jovens que não têm tantos anos de futebol e que têm mais conhecimento do jogo do que jogadores com mais anos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra», disse referindo-se à possível comparação entre Lucas Veríssimo e Vertonghen.

Jesus lembrou que Vertonghen não saiu da equipa por opção técnica, ao contrário do que reconheceu ter sucedido com Vlachodimos. «Ele saiu porque se lesionou no jogo com Arsenal. E teve problemas musculares que fizeram com que a entrada do Lucas Veríssimo fosse mais fácil», esclareceu.