Jorge Jesus, treinador do Benfica, defendeu que a equipa está a crescer, depois do triunfo sobre o Boavista por 2-0, destacando a evolução de Lucas Veríssimo e de Diogo Gonçalves nos últimos jogos.

[O Benfica depende de terceiros, acha que esta melhoria da equipa pode ter chegado tarde demais?]

- Pelos sinais, pode acontecer isso. Ninguém duvida que a entrada do Lucas Veríssimo trouxe à equipa uma segurança defensiva muito melhor. Hoje, o Lucas parece que está no Benfica há um ano e chegou há uma mês e tal. Porquê? É um jogador que conhece o jogo e assim é mais fácil. Há jogadores com 34 anos que não conhecem o jogo. Há outros mais novos que conhecem o jogo. O Lucas conhece o jogo. Faz-me lembrar um central que o Benfica teve há muitos anos que era o Carlos Mozer. Por cima era imbatível, forte no um contra um e está a fazer uma boa dupla com o Nico [Otamendi]. O Diogo [Gonçalves] também melhorou a equipa, hoje fez duas assistências para golo. A pouco e pouco estamos a crescer, agora se este crescimento se vá notar nos objetivos, depende de terceiros e, quando não dependes de ti é mais complicado.

[Acha que Diogo Gonçalves vai dar lateral ou extremo?]

- Não tenho dúvidas nenhumas, vai ter melhor carreira como lateral direito. Não é por acaso que o puxei para trás. Também é verdade que o capitão André Almeida me obrigou a improvisar uma solução. Prieiro foi o Gilberto, mas com a lesão do Gil ele entrou na equipa e ainda hoje fez duas assistências para golo. Pode melhorar mais, estou a dizer-vos o que já lhe disse a ele pessoalmente. Ei acredito mais nele do que ele em si próprio. Compete-me a mim a ensinar-lhe e ele está a aprender. Não tenho duvidas de que ele pode ser um excelente lateral direito. Não tenho dúvida nenhuma que ele nunca vai ser um excelente ala direito.