Haris Seferovic marcou o golo que resolveu o jogo entre a Suíça e Portugal, do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. No final do encontro, o internacional helvético foi questionado acerca das agressões que trocou com Otamendi após a derrota no Clássico que deu o título de campeão do FC Porto.



«Isso fica entre nós. Está tudo bem», disse aos jornalistas na zona mista do estádio de Genebra.



O avançado deixou elogios a Darwin, colega de equipa do Benrica que está a caminho do Liverpool.



«Darwin fez uma temporada muito boa e é um bom jogador. O futebol é assim. Se já falei com ele? Ainda não, porque tenho estado aqui na seleção, mas vou enviar-lhe uma mensagem», assegurou.



Além de ter abordado o futuro, Seferovic recordou esta temporada e os problemas físicos que o impediram de jogar regularmente.



«Este ano fiquei muito [tempo] fora de campo, mas é assim o futebol. Estive lesionado e agora estou a trabalhar mais do que nunca. Quando voltar vou dar tudo e vamos ver», concluiu.