Haris Seferovic, internacional suíço do Benfica, em declarações na flash interview da RTP3, após o duelo contra Portugal numa partida da quarta jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações:



«O que significa? Significa três pontos para mim. Era importante ganhar. Jogámos bem, poderíamos ter feito outro golo, mas ganhámos. Era o mais importante.»



[O facto de jogar em Portugal ajuda a conhecer a seleção?]: «Todos sabemos que Portugal é uma grande equipa com grandes jogadores. Todos sabemos disso. Hoje foi outro jogo, estivemos bem e ganhámos.»



[Futuro no Benfica]: «Vamos ver. Tenho mais dois anos de contrato e gosto muito do Benfica. Agora vou ver de férias Schmidt? Disseram-me que é bom treinador e gosta de jogar bom futebol. Temos de o conhecer e trabalhar.»