André Silva, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a derrota por 1-0 na Suíça, numa partida do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações:



«Acho que cometemos um erro no início de jogo que custou caro. Tivemos no nosso máximo, várias tentativas, empurrámos a Suíça para trás, mas não criámos nenhuma oportunidade clara.



Queixas da arbitragem? Cada um dá a sua opinião. Foi sempre um pouco para o lado deles, mas nós é que sofremos [golo] primeiro. Temos de passar estas situações todas. Demos o nosso melhor, mas o erro custou-nos caro.



Preocupação? Temos jogos até final e dependemos só de nós. Estamos preparados para tudo Só nos faz aprender e evoluir É preciso tirar coisas positivas mesmo nas derrotas, há que seguir em frente.»