Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o FC Porto no Estádio da Luz:

[Benfica provou do próprio veneno? É habitualmente forte nas transições ofensivas e perdeu com o FC Porto dessa forma]

«O próprio veneno é simples. Numa bola parada o nosso equilíbrio e posicionamento para evitar que aquela transição ocorresse não funcionou e devíamos ter sido mais agressivos na abordagem ao lance. Mas é numa altura do jogo em que é difícil de controlar porque os jogadores querem é atirar-se para a frente e a pensar mais no momento do ataque à baliza do que propriamente no equilíbrio. Tivemos esse equilíbrio em vários momentos do jogo, mas aí não conseguimos e o FC Porto acabou por fazer o golo.»

[Sobre as titularidades de Valentino Lázaro e Gil Dias]

«A ausência do Rafa, do Diogo e do Everton levou-nos a tomar a opção da utilização do Valentino e do Gil Dias. Da parte do Gil Dias, continuidade na aposta nele e o Tino… é uma posição que conhece bem. Fê-lo no passado e fazia o corredor quando a equipa jogava com três centrais. Sabíamos que nos ia dar algum equilíbrio no momento defensivo, fechar os tais espaços interiores que o FC Porto podia aproveitar. Mas no ataque à profundidade, e pela velocidade que tem, podia ajudar-nos também no processo ofensivo e ele acabou por fazê-lo bem.»