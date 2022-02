Everton Cebolinha teve influência direta em cinco dos últimos sem golos apontados pelo Benfica na presente temporada e no último encontro dos encarnados (vitória por 3-1 sobre o Tondela) anotou um golo e duas assistências.

Se Everton encontrou, com Nélson Veríssimo, a consistência exibicional de lhe faltaram na primeira época e meia com Jorge Jesus talvez ainda seja cedo para o afirmar perentoriamente, mas o atual técnico das águias reconheceu que o extremo brasileiro está melhor.

«Tem vindo a crescer de rendimento nos últimos jogos e tem demonstrado a qualidade que tem e que fez a estrutura do Benfica ir buscá-lo ao Brasil. Está à vista de todos: o que nos apraz salientar é que tem vindo a crescer de rendimento. E quando os nossos jogadores crescem individualmente de rendimento, a equipa também fica mais forte coletivamente. Mas também podemos ver as coisas ao contrário: o coletivo, estando forte, permite também que as individualidades sobressaiam. Claro que é um jogador com o qual contamos», vincou Veríssimo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado com o Santa Clara, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

Recentemente, Everton foi associado ao Flamengo e os responsáveis pela equipa brasileira assumiram mesmo que o internacional canarinho estava nos planos. Ainda que assuma a importância do jogador para o Benfica, Nélson Veríssimo não deu como certa a permanência: porque o mercado ainda está aberto no Brasil e porque há uma cláusula de rescisão em vigor.

«Garantias ninguém pode dá-las. Os jogadores têm cláusulas de rescisão e a partir do momento em que haja um mercado aberto e um clube esteja interessado em levar o jogador e bata a cláusula de rescisão, não há muito a fazer. É difícil dar essa garantia», disse.

Everton tem uma cláusula de rescisão fixada em 150 milhões de euros.

Nélson Veríssimo falou ainda sobre o momento de Darwin que, depois de ter estado ao serviço da seleção do Uruguai, regressou à equipa em Tondela, onde apontou um grande golo. «O Darwin é um dos bons jogadores do nosso plantel e da nossa Liga. É um jogador com a qualidade que todos lhe reconhecem. Já tive a oportunidade de falar sobre algumas das características do Darwin no último jogo, mas não gosto muito de individualizar, porque acreditamos muito no coletivo e na força da equipa.»