Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o FC Porto no Estádio da Luz:

[O que fez com que o FC Porto se superiorizasse às restantes equipas nesta época?]

«Acima de tudo, acho que foi mais regular. É uma equipa que termina na frente, faz mais pontos e foi mais regular ao longo do campeonato. Obviamente que tenho a minha opinião, mas isso compete ao treinador do FC Porto. Acima de tudo, temos de olhar para nós enquanto equipa e perceber o que terá falhado nesta época para tirar as devidas ilações e na próxima época começarmos o campeonato mais fortes.

Relativamente ao jogo, e essa análise foi feita, sabíamos que o FC Porto podia fazer um jogo cauteloso porque o empate servia para as aspirações. Não acreditávamos muito, em função da ideia de jogo, que houvesse alterações substanciais na forma de atacar e defender, mas sabíamos que o FC Porto podia ir jogando com o resultado. É uma equipa que mete muita gente por dentro e uma das nossas preocupações foi defender esse espaço interior entre as nossas linhas defensivas e médias. Em função das características dos jogadores, também tínhamos de ter atenção aos movimentos nas costas da nossa linha defensiva e há jogadores que fazem a diferença com bola: o Otávio, o Vitinha e o Fábio Vieira, que acabou por não jogar.»