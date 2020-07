Nélson Veríssimo revelou os planos que tem para quarta-feira à noite. «Como apreciador de futebol que sou, é um jogo que tenho todo o interesse em seguir», referiu o treinador interino do Benfica depois de ser questionado se iria ver o clássico entre FC Porto e Sporting, equipas que ainda vai defrontar na presente época.

Recorde-se que os dragões podem assegurar matematicamente o título de campeão nacional nesta jornada e o Benfica está forçado a vencer esta terça-feira o V. Guimarães para que o rival portista não entre em campo já em clima de festa.

Para Nélson Verísismo, a obrigatoriedade de somar os três pontos não traz qualquer pressão acrescida. «A pressão é ter de entrar em qualquer jogo e lutar para ganhar. Essa pressão existe desde o princípio da época, existiu no passado e vai sempre existir no futuro.»

Há pressão e, garantiu o técnico das águias, motivação para encarar os próximos jogos, não obstante a iminência da perda do título de campeão. «Podia ter essa necessidade [de motivar os jogadores] se visse os jogadores com essa falta de motivação no dia a dia. E não vejo. Vejo-os cada vez com vontade de trabalhar mais e melhor, e de lutar para que possamos vencer o próximo jogo. Foi assim desde o início da época e tem sido assim também ao longo deste período menos positivo que nós tivemos. E tem sido nestes últimos dois jogos. Não sentimos necessidade de passar uma mensagem de motivação devido à resposta que eles nos dão nos treinos», rematou.