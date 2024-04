Andreas Schjelderup foi determinante na vitória do Nordsjaelland, clube a que está cedido pelo Benfica, sobre o Silkeborg (1-0), em jogo da fase de apuramento de campeão da liga dinamarquesa.

O jovem avançado, que já tinha dado nas vistas com um grande golo no final de março, marcou agora o golo solitário que permitiu ao Nordsjaelland somar três pontos e Alcançar o FC Copenhaga no terceiro lugar da classificação, na luta por uma vaga para as competições europeias.

Foi o quarto golo de Schjelderup com a camisola do Nordsjaelland desde que foi cedido pelo Benfica, três para o campeonato e um na Taça da Dinamarca, além de um total de nove assistências nos 31 jogos que acumula em todas as competições.

Veja aqui o último golo de Schjelderup: