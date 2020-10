A Alemanha, com o benfiquista Luca Waldschmidt no banco, somou este sábado a primeira vitória na Liga das Nações, ao vencer na Ucrânia, por 2-1.

Em Kiev, cedo a seleção germânica se adiantou no marcador: aos 20 minutos, Rudiger e Ginter foram ao ataque cozinhar o 1-0, com o último a empurrar para a baliza o cruzamento do defesa do Chelsea.

No início do segundo tempo, Goretzka fez o 2-0 num lance insólito. Klostermann cruzou na direita, o guarda-redes Bushchan largou a bola e esta bateu na cabeça do médio do Bayern antes de beijar as redes.

O golo quase sem querer de Goretzka:

A 13 minutos dos 90, Malinovsky reduziu para a seleção da casa de penálti.

Com este resultado, a Alemanha soma agora cinco pontos, menos dois do que a líder Espanha. Já a Ucrânia está no terceiro lugar, com três pontos. A Suíça é última.