A Espanha continua na liderança do grupo 4 da Liga A da Liga das Nações após bater a Suíça por 1-0, em jogo da terceira jornada.



Numa exibição bem mais cinzenta do que aquela que realizou contra Portugal, «La Roja» sentiu algumas dificuldades para superar a formação helvética. Com Seferovic de início na frente de ataque, o conjunto de Vladimir Petkovic esteve muito perto de marcar logo aos 12 minutos. Loris Benito surgiu solto na direita e viu De Gea negar-lhe o 0-1.



Volvidos dois minutos, Espanha marcou num erro tremendo de Sommer. Enquanto tentava sair a jogar na sua área, o guarda-redes do Monchengladbach errou o passe frontal para Xhaka (que ainda por cima escorregou), Mikel Merino recuperou e deixou em Oyarzabal que fez o 1-0. Um golo made in Real Sociedad.



A equipa de Luis Enrique podia ter chegado ao 2-0 ainda na primeira parte. Porém, Sommer redimiu-se do erro anterior e fez uma excelente defesa para negar o golo a Ferrán Torres.



A segunda parte foi totalmente distinta. Embora a Suíça tenha jogado mais vezes no meio-campo contrário, as situações de perigo foram uma raridade e nem as entradas de Traoré, Canales e Gerard Moreno tornaram o espetáculo mais agradável.



Sorri a Espanha que lidera de forma isolada o grupo, perseguida por Alemanha e Ucrânia. A Suíça é última classificada.



O erro de Sommer que originou o golo espanhol: