Figura: Cristiano Ronaldo

Passou a primeira parte a pedir calma aos companheiros. Na primeira ocasião em que teve a bola, ganhou de cabeça para uma grande oportunidade de Raphael Guerreiro. Pouco depois aproveitou um bom passe de William Carvalho para disparar uma bomba à trave e a seguir cruzou de trivela para Renato Sanches atira ao ferro. O que significa que quando teve bola, foi desequilibrador.

Positivo: público nas bancadas

Eram apenas 2500 pessoas, mas fizeram o jogo parecer que tinha casa cheia. Quase sete meses depois, um jogo grande em Portugal voltou a ter público: voltou a ter aplausos, gritos, bruáááááás, siiiiiiiiiiiiins e gritos de «Portugal, Portugal». Curiosamente antes da pandemia foi Alvalade o último estádio em Portugal a ter gente: esta noite voltou a tê-la e deu-nos esperança no futuro.

Momento: Renato Sanches à trave

O relógio marcava 68 minutos quando William Carvalho lançou Francisco Trincão, que deu a bola para Cristiano Ronaldo: o capitão cruzou de trivela para o lado oposto, rasteiro, e Renato Sanches surgiu a disparar um míssil à trave. A bola ainda bateu em cima da linha de baliza e Portugal ficou a pedir golo, mas o árbitro mandou seguir, naquela que foi a melhor jogada da Seleção Nacional.

OUTROS DESTAQUES:

Pepe

Na noite em que entrou no top-5 dos mais internacionais da Seleção, tornando-se também o defesa com mais jogos por Portugal, Pepe deu uma lição de bem jogar. Muito forte na defesa, na qual foi fazendo uma gestão eficaz dos danos da superioridade espanhola, ainda foi ao ataque ajudar a desequilibrar.

William Carvalho

Entrou no início da segunda parte e ajudou a mudar o cariz do jogo. Mesmo jogando mais adiantado do que a posição em que realmente rende melhor, William Carvalho trouxe critério de passe e jogo entre linhas, ajudando Portugal a ter mais bola, a fugir à pressão e a obrigar a Espanha a recuar.

Renato Sanches

Voltou a representar a Seleção quase dois anos depois, ele que jogara pela última vez novembro de 2018. Voltou, e voltou igual ao que sempre foi: um jogador forte, intenso, esforçado. Falhou passes e cometeu muitas faltas, mas trouxe agressividade e ainda dispôs da melhor ocasião para marcar.

Francisco Trincão

Estreou-se a titular pela Seleção Nacional alinhando no ataque, na primeira parte sobre a direita e na segunda pela esquerda, e pareceu demasiado tímido para mostrar tudo o que vale. Com o tempo foi-se soltando e arriscando mais, mas esteve sempre uns furos abaixo do que sabe. Precisa de tempo.

Busquets

É o jogador mais antigo da seleção espanhola, é o capitão e é um regalo à vista. A equipa movimenta-se, aliás, de acordo com as movimentações dele: definindo bem as linhas quando defende, subindo imediatamente para o meio das linhas adversárias quando ataca, para crescer no jogo.