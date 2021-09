Andrés Sanchez, antigo presidente do Corinthians, não esquece os problemas que teve com Luís Filipe Vieira.

Confrontado com isso em entrevista ao podcast «Inteligência Ltda.», o dirigente brasileiro lembrou que Vieira teve de deixar a presidência do Benfica devido a problemas com a justiça.

«Eu estava errado? Eu estou aqui, ele está preso. Eu já tive problemas com ele na venda do Elias. Tratou-me mal, desprezou o Corinthians. Estava lá com o Jorge Mendes e teve esse atrito», começou por dizer.

«Vendemos o Pedrinho por 20 milhões e depois tínhamos de comprar o Yony por três milhões, ao fim de seis jogos. Ele fez quatro jogos, depois veio a pandemia...o que é que fazíamos? Ele ficou louco, eu fiquei louco, e veio aquela briga. Depois fizemos o acordo para o pagamento de 18 milhões de euros», explicou Sanchez.

«Verdade seja dita: não houve nenhum pagamento atrasado. Era para pagar em quatro anos, mas queríamos antecipar o pagamento, e ele tinha de assinar e não assinava», lembrou Andrés.

«O europeu já é europeu, imagina o português. Estou a falar do futebol. Eles pensam que são superiores, mas o Benfica é um "timinho" ao pé de muitos clubes brasileiros, e ele pensava que era o presidente do Barcelona ou do Real Madrid», acrescentou o antigo presidente do Corinthians.