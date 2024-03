O funeral de Minervino Pietra vai realizar-se na próxima terça-feira, informou o Benfica.

O velório da antiga glória dos encarnados vai acontecer ao final do dia de segunda-feira (entre as 18h00 e as 22h00) no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche. No dia seguinte, vai decorrer a cerimónia de despedida, às 11h30, antes de o corpo seguir para o Cemitério de Rio de Mouro, para ser cremado.

Pietra morreu esta quinta-feira, aos 70 anos. Além de jogador, esteve ligado ao Benfica durante vários anos como treinador-adjunto de várias equipas técnicas.