ARTIGO ATUALIZADO ÀS 20H30

O final do jogo com o Paços de Ferreira trouxe uma dor de cabeça para o treinador do Benfica, Roger Schmidt, apesar da vitória por 3-2, que deu a liderança da Liga à equipa encarnada: Morato sofreu uma lesão no tornozelo direito já em período de descontos.

Em comunicado divulgado entretanto, o Benfica confirma «uma entorse traumática do tornozelo direito, com atingimento da sindesmose».

As águias não adiantam previsão do tempo de paragem, mas ao que o Maisfutebol apurou é de oito semanas.

De recordar que Morato foi titular nos oito jogos já disputados pelo Benfica, e Schmidt tem estado privado de Lucas Veríssimo, ainda a recuperar de uma lesão grave, para além de que João Victor, contratado ao Corinthians, também tem apresentado problemas físicos, e por isso ainda nem fez a estreia de águia ao peito.