O Benfica foi multado em mais de 20 mil euros por causa do comportamento dos adeptos no Clássico frente ao FC Porto, da sétima jornada da Liga, que terminou com uma vitória dos encarnados por 1-0.

Do valor total de 20.960 euros de multa, 1020 euros devem-se ao arremesso de um isqueiro e várias moedas na direção do banco do FC Porto, além de cânticos contra os dragões conforme pode ler-se no relatório do árbitro divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os restantes 19.760 euros devem-se ao uso de engenhos pirotécnicos, tanto antes do início da partida como durante o decorrer da mesma.