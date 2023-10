Declarações à CNN Portugal de Trubin, guarda-redes do Benfica, após a derrota frente ao Inter (1-0), na segunda jornada da Liga dos Campeões:

«Às vezes fazemos erros, outras jogamos melhor. Sabíamos do poderio desta equipa do Inter. Temos de trabalhar para vencer os próximos jogos.»

[Sobre a adaptação] «Para mim, o período de adaptação foi difícil. Tudo era novo no clube. Precisava de tempo para me adaptar. O meu primeiro jogo [contra o Salzburgo] foi mau, mas faz parte do futebol. Agora sinto-me mais confortável com a equipa, que também está mais confiante em relação ao meu trabalho.»

[Foi o melhor em campo?] «Não sei. Não é uma pergunta para mim. Estou triste com o resultado. Há mais jogos. Temos ainda quatro jogos e os nossos sonhos ainda estão de pé.»