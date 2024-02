O presidente do Benfica, Rui Costa, deu os parabéns a Diogo Ribeiro, minutos depois de o nadador português se ter sagrado campeão mundial de 50 metros mariposa.

Numa nota publicada no site oficial do clube, o dirigente destacou o «notável feito de dimensão global» do jovem de 19 anos, atleta das águias.

Diogo Ribeiro, refira-se, conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro na categoria nos Mundiais de natação que estão a decorrer em Doha, no Qatar.

A mensagem de Rui Costa:

«Notável este feito de dimensão global, um orgulho e uma emoção enormes para toda a família benfiquista. Expresso, em nome do Sport Lisboa e Benfica, a minha admiração e o meu profundo reconhecimento por este extraordinário feito em Doha.

Campeão do mundo de 50 metros mariposa. Primeiro nadador português a conquistar uma medalha de ouro em mundiais. Que grandeza!

É uma enorme emoção e uma distinta honra assistir a este momento, Diogo Ribeiro, e ver-te elevar o nome de Portugal e do Benfica.»