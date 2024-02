O primeiro-ministro António Costa destacou o feito de Diogo Ribeiro que, esta segunda-feira, hoje a medalha de ouro nos 50 metros mariposa dos Mundiais aquáticos que estão a decorrer em Doha, no Qatar.

«Ao sagrar-se campeão mundial de 50 metros mariposa, em Doha, Diogo Ribeiro continua a fazer história com as cores nacionais. Depois da prata, o primeiro ouro da história da natação portuguesa em Mundiais! Uma enorme conquista para Portugal. Parabéns, campeão!», lançou o governante na rede social X.

Diogo Ribeiro conquistou a sua segunda medalha na disciplina, em Doha, ao nadar a distância em 22,97 segundos, à frente do norte-americano Michael Andrew (23,07) e do australiano Cameron McEvoy (23,08), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

«Não tenho palavras neste momento. O início não foi bom, mas estou muito feliz por ser campeão do mundo», reagiu o nadador do Benfica, de 19 anos, imediatamente após a prova.

Em 2023, em Fukuoka, no Japão, Diogo Ribeiro tinha conquistado a primeira medalha portuguesa em Mundiais de natação, com o segundo lugar na final de 50 metros mariposa, tornando-se já este ano o primeiro luso a chegar a duas finais.

Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, elogiou Diogo Ribeiro através do X. «Depois da prata em 2023, Diogo Ribeiro é o novo campeão do mundo de 50 mariposa! Os portugueses devem ter muito orgulho neste feito, que muito prestigia o desporto português. Parabéns ao Diogo e à natação portuguesa!», escreveu o responsável pelo desporto.