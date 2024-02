Diogo Ribeiro continua a dar que falar na natação: o português, que é vice-campeão do mundo dos 50 metros mariposa, qualificou-se este para a final da prova, nos Mundiais de 2024, em Doha.

O nadador apurou-se para a final com o tempo de 23,18 segundos, o quarto melhor registo das meias-finais, em igualdade com o australiano Isaac Cooper, ambos atrás do norte-americano Michael Andrew (22,94 segundos), do trinitário Dylan Carter (23,15) e do espanhol Mario Mollayanes (23,17).

Aos 19 anos, Diogo Ribeiro tornou-se o primeiro nadador português a qualificar-se para duas finais de campeonatos do mundo, depois de ter conquistado a medalha de prata em Fukuoka, em 2023.

Na final, marcada para segunda-feira, às 16:46 (hora de Lisboa), o nadador português terá ainda a oposição do australiano Cameron McEvoy (que se apurou com o tempo de 23,21), do norte-americano Shaine Casas (23,22) e do sul-coreano Inchul Baek (23,24).