Na transmissão televisiva do duelo da NBA entre os Lakers e os Warriors, que ditou o apuramento da equipa de Los Angeles para a final da Conferência Oeste, saltou à vista uma camisola do Benfica.

Um adepto, sentado logo numa das primeiras filas do recinto, e mesmo atrás de um dos bancos, vestia a camisola principal da equipa de futebol do emblema português.

Um pormenor destacado até por muitos adeptos benfiquistas nas redes sociais, durante o encontro.

Uma camisola do Benfica no courtside do Lakers - Warriors 👀 pic.twitter.com/f2iUYMJeL8