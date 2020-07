Substituto interino de Bruno Lage no comando técnico do Benfica, Nélson Veríssimo garante que a linha de orientação para comandar os encarnados será idêntica à do antigo treinador, até porque os dois faziam parte da mesma equipa técnica.

«A gestão da equipa terá de ser feita dia a dia e jogo a jogo. Estive integrado numa equipa técnica que tinha uma forma de trabalhar com a qual me identificava. Obviamente a linha de raciocínio será a mesma, adaptada em função do momento e do adversário», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.

Praticamente arredado da luta pelo título, uma vez que o FC Porto leva já seis pontos de vantagem a quatro jogos do fim, as águias começam a virar agulhas para a final da Taça de Portugal, precisamente frente aos dragões.

Ainda assim, Veríssimo nega que estes jogos finais do campeonato sirvam já de antecâmara para preparar esse duelo com os portistas, a 1 de agosto, em Coimbra.

«Não, estes jogos vão servir para analisar a equipa adversária e o momento da nossa equipa. Ainda temos quatro jogos do campeonato até ao jogo da final da Taça ainda temos quatro jogos pelo meio e a seu tempo vamos prepará-lo. Não é prioritário», referiu.