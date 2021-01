No final do jogo com o Tondela, Nicolás Otamendi apelou a uma mudança de mentalidade da equipa do Benfica, mais ganhadora.

Esta segunda-feira, Jorge Jesus foi confrontado com as declarações do defesa argentino.

«As mentalidades das grandes equipas, como é o caso da do Benfica, são mentalidades de campeão. A pressão e a exigência é sempre de ganhar. E tens de ter uma mentalidade de campeão», começou por dizer.

Jesus assumiu, no entanto, que essa mentalidade tem de ser alimentada por conquistas. Isso consegue-se ganhando-se títulos. Ganhando-se títulos, tem-se mentalidade de campeão.»