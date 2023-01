Nicolás Otamendi, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após o triunfo sobre o Portimonense por 1-0 na Luz:

«Fizemos um bom jogo. Era importante começar bem o ano, depois de uma derrota dura. Trabalhámos durante a semana para melhorar. Faltou mais um ou outro golo, mas temos de continuar assim. Melhorar, fazer a diferença nos golos e defender bem.»

[Sobre a importância da homenagem na Luz antes do jogo pela conquista do título de campeão mundial pela Argentina]

«Era algo muito importante para mim e para a minha família. O Enzo não pôde estar. O Enzo terá também a sua homenagem, obviamente, porque fez parte da Argentina e do que conquistámos como grupo. Creio que a homenagem no nosso estádio com a nossa gente é algo que vou recordar para sempre. Consegui o título muito importante da minha carreira e eles são parte disto também.»