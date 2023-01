Nicolás Otamendi foi ovacionado pelo Estádio da Luz antes do Benfica-Portimonense.

O defesa argentino, capitão das águias, mostrou no relvado a medalha de campeão do Mundo pela Argentina e depois teve direito a guarda de honra dos companheiros de equipa.

Enzo Fernández, o outro campeão do Mundo do plantel do Benfica, não foi convocado para a partida da 15.ª jornada da Liga e ficou de fora do tributo.