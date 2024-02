O Papa Francisco recebeu esta manhã, no Vaticano, uma comitiva do Benfica liderada pelo presidente do clube, Rui Costa.

A visita aconteceu no âmbito das comemorações do 120.º do emblema encarnado, que se cumpriu na quarta-feira.

Segundo pode ler-se no site oficial do Benfica, acompanharam Rui Costa Sandra Silva (sua mulher), Fernando Seara (presidente da Mesa da Assembleia Geral do SLB), Carlos Moia (presidente da Fundação Benfica), Luís Mendes (vice-presidente), Lourenço Coelho (administrador para o futebol), Nuno Costa (chefe do Gabinete do Presidente) e Luís Miguel Pereira (diretor de conteúdos).

Rui Costa agradeceu a disponibilidade do Santo Padre em receber a comitiva do Sport Lisboa e Benfica, no ano em que orgulhosamente o clube celebra os seus 120 anos, e manifestou, em nome de todos os benfiquistas, a enorme honra que representa ser recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. Por sua vez, o Santo Padre expressou o enorme carinho que sente por Portugal, pelos portugueses e por Fátima», lê-se ainda, na nota.