Declarações do jogador do Benfica, Pedrinho, à BTV, após a vitória por 2-1 ante o Sp. Braga, em jogo de pré-época, no Estádio da Luz. Foi a primeira aparição em jogos para o reforço brasileiro das águias:

«Muito feliz por poder voltar a jogar, privilegiado por fazer parte de uma grande equipa, há cinco meses que eu não atuava e fico feliz, houve a situação da covid-19 e poder estrear-me num estádio destes é magnífico.»

[Ausência de público e o golo de bicicleta que quase marcou:] «Estava a conversar com o Cervi e ele disse que, quando o estádio está cheio, é um espetáculo, não vejo a hora de o adepto estar presente, para fazermos grande jogos. Tentei uma jogada de classe, mas não entrou, faz parte.»

«Tentamos tirar coisas boas e coisas más, olhamos também para as negativas para evoluir. Jogo difícil, contra uma equipa boa, impusemos o nosso ritmo, perdemos um homem e dificultou, mas a equipa portou-se bem e somou a vitória. É sempre bom vencer.»

«É mais um passo, temos de ser uma equipa acostumada a vencer, para conquistar títulos, é o que mais importa para a equipa.»

Do lado do Sp. Braga, David Carmo e Fransérgio também reagiram, à BTV, após o encontro desta quarta-feira.