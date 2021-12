Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, garantiu esta segunda-feira que as posições do Benfica e de Jorge Jesus após a conversa deste último com o Flamengo permitiram encerrar esse dossier e a partir daí o clube brasileiro avançou para Paulo Sousa. O dirigente falou em declarações ao perfil «Paparazzo Rubro-Negro» e explicou o que se passou.

«Não havia negociações nenhumas em andamento e muito menos bem encaminhadas com Jorge Jesus. As conversas preliminares tidas com ele foram terminais em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge Jesus em relação a esse assunto», referiu.

«O Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contactos pelo Comité do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos [Braz] e o Bruno [Spindel], para negociações e comigo a acompanhar, dando orientação e aprovação. O resto é bla-bla-bla.»