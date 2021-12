Paulo Sousa é o escolhido para treinar o Flamengo, mas a Federação da Polónia está a colocar entraves à saída do treinador português.

Depois das críticas do presidente do organismo polaco, o capitão e principal figura da seleção Robert Lewandowski também reagiu através da assessora.

«Robert está chocado e surpreendido com as ações do técnico [Paulo] Sousa», afirmou Monika Bondarowicz ao portal polaco Interia.