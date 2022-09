O PSG venceu a Juventus por 2-1, em Paris, num jogo Mbappé fez o diferença: o avançado francês marcou os dois golos da formação francesa.

Com Vitinha e Nuno Mendes de início no onze, com Danilo a entrar aos 78 minutos para o lugar de Vitinha e Renato Sanches a entrar aos 87 minutos para o lugar de Verratti.

Ora Vitinha, precisamente, começou a jogada do primeiro golo, quando serviu Mbappé, que combinou com Neymar: o brasileiro fez magia, picou a bola por cima de toda a defesa da Juventus e lançou o avançado francês para um grande golo.

Estavam jogados cinco minutos e pouco depois, aos 22 minutos, outra vez Mbappé, que recebeu de Verratti, combinou com Hakimi e atirou para o segundo golo.

A Juventus não fez melhor do reduzir, por McKennie, aos 53 minutos, após um grande erro de Donnarumma, que saiu mal a um cruzamento e deixou a baliza descoberta.

Refira-se que, apesar da margem mínima, o PSG esteve sempre por cima e dispôs de mais ocasiões de golo, como quando Mbappé foi lançado por Messi e fugiu pela direita, acabando por rematar ao lado quando tinha Neymar totalmente solto e pronto para empurrar para golo. Assim não vai ser fácil serem amigos...