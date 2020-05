Adel Taarabt não hesita em apontar Bruno Lage como o grande responsável por um segundo fôlego na carreira de futebolista profissional.

Entrevistado para as redes sociais do Queens Park Rangers, clube pelo qual fez 163 jogos, o internacional marroquino lembrou a relação que tinha com Neil Warnock, «de pai e filho», mas depois destacou o papel do atual técnico.

«A grande mudança da minha carreira foi com Bruno Lage. Incrível! Mudou-me completamente, como homem e como jogador. Corro para trás e para a frente... nunca fui esse jogador, e o crédito é dele», referiu.

Taarabt destacou a intensidade elevada dos treinos, e explicou também o papel dado por Lage: «Podia jogar na esquerda, mas o treinador decidiu colocar-me ao meio. Agora jogo a 8, com dois alas que jogam muito por dentro, e eu sei onde eles querem a bola, já estive naquele papel. A posição em que mais gosto de jogar continua a ser a 10, mas hoje em dia poucas equipas jogam assim.»

Questionado sobre os treinos, por causa da pandemia de covid-19, o médio explicou que o plantel do Benfica está a fazer trabalho individualizado, e falou das contas da Liga: «Temos dez jogos por disputar e queremos ganhar na Liga. Estamos a um ponto do FC Porto, não sabemos se vamos reatar o campeonato. É uma situação louca.»

A conversa esteve focada sobretudo nos anos em que Taarabt representou o QPR, mas o jogador falou também da dimensão do Benfica.

«Para mim está no top ten mundial, sem exagero. Se virmos a organização que tem... o estádio, o centro de treinos…para mim é fantástico jogar a Liga dos Campeões, jogar sempre para ganhar. Aqui o empate não é bom. A pressão é imensa, jogamos fora como se fosse em casa. Aprecio cada minuto, com a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões e lutar por títulos. Estou feliz, e não muito longe de casa. Tem bom tempo…nada mau (risos)».

Taarabt falou ainda dos jovens talentos que vê no Seixal, e lembrou três nomes que estão na Premier League: Ederson, Bernardo Silva e João Cancelo.

A entrevista ficou marcada ainda por um momento de cumplicidade com o presidente do QPR, Amit Bhatia, que entrou na conversa e brincou que Taarabt estava em excelente forma física.

«Sou uma máquina. Quando sais de Londres é diferente… Não é uma cidade fácil para os jogadores (risos). É difícil estares focado a cem por cento. Digo-o por experiência própria. Agora aproveito a casa, a piscina, o golfe…é diferente», concluiu o jogador do Benfica.