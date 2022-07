Alexander Bah: o melhor dos reforços do Benfica neste sábado. Entrou na segunda parte e não lhe faltou projeção ofensiva. Na jogada do 1-0, apontado por ele, mostrou isso mesmo e pouco depois assistiu Gil Dias para o segundo. O lado direito da defesa das águias parece estar bem servido.

António Silva: formou dupla com Morato, ao lado de quem surgiu no onze inicial de Roger Schmidt. O pouco pendor ofensivo do Reading fez com que não tivesse muito trabalho. Bem posicionado e seguro no passe.

Neres: procurou muitas vezes as diagonais da direita para o centro do terreno para potenciar a qualidade do pé esquerdo. Fez um remate perigoso logo nos minutos iniciais e esteve envolvido noutros desenhos ofensivos interessantes. Ainda assim, foi algo errático e teve dificuldades para encontrar espaços no último terço de um Reading que colocou muitos homens junto à sua área.

Ristic: começou por mostrar envolvimento ofensivo, mas depois o jogo dos encarnados deixou de passar tanto pelo flanco esquerdo. Sem trabalho em termos defensivos.

Diego Moreira: começou mais por dentro, mas depois descaiu mais para o corredor esquerdo. Atirou à barra aos 57 minutos e a irreverência/imprevisibilidade que tem pode vir a ser útil ao Benfica.

Samuel Soares: voou uma vez para uma bola à qual não chegou, mas o remate saiu ligeiramente ao lado do poste direito. Usou mais vezes os pés do que as mãos, o que é sinal de sossego mas pode também ser ingrato para quem procura mostrar-se.