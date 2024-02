O Benfica anunciou no Relatório e Contas o valor ganho em janeiro, após o fecho do primeiro semestre da temporada, com as transferências definitivas de Musa, Lucas Veríssimo, Chiquinho e João Victor: exatamente 23,5 milhões de euros, sendo que o Benfica mantém 30 por cento de uma futura venda de João Victor e 10 por cento de uma futura mais-valia de Musa.

«Estão ainda previstos valores condicionais que podem atingir os 6 milhões de euros, os quais estão dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva», pode ler-se, sem detalhar quanto rendeu cada jogador

No Relatório e Contas é ainda referido que Jurasek foi cedido ao Hoffenheim por empréstimo até final da época, com uma opção de compra de 11 milhões de euros, que podem atingir os 12 milhões mediantes determinados objetivos. Já Gabriel e Gonçalo Guedes abandonaram o plantel em definitivo, tendo rescindido o respetivo acordo por mútuo acordo.