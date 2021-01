O relatório de transferências da FIFA relativo a 2020 foi publicado nesta segunda-feira e põe o futebol profissional de Portugal, e o jogador português, em praticamente todos os topos. Inclusive no futebol feminino.

A entidade que tutela o futebol mundial detém todos os dados sobre as movimentações no mercado, desde a quantidade de transferências até aos montantes envolvidos nas transações. De referir que os números se reportam a ligações contratuais entre clubes e futebolistas e não a saídas ou entradas dos plantéis.

Antes de passar aos tops, fazemos-lhe um resumo de Portugal no panorama das transferências do futebol.

1.No futebol profissional, é o 2.º país com mais importações jogadores no mundo e o 3.º país com mais exportações de jogadores no mundo.

2.O jogador português foi o 4.º mais caro do mundo e foi a 10.ª nacionalidade mais transacionada no mundo.

3.Duas das maiores transferências em dinheiro do ano envolveram clubes portugueses.

4.Há três clubes no top10 dos que mais jogadores transferiram (saídas).

5.Há um clube no top 8 dos que mais gastaram em 2020.

FUTEBOL FEMININO: um clube no top10 de entradas de jogadoras, um clube no top10 de saídas de jogadoras.

1.Só dois países movimentaram mais jogadores

No que toca a futebol profissional, o Brasil é o país que mais jogadores movimentou em 2020, no total de entradas e saídas.

O Brasil é o único país acima dos mil jogadores a entrarem em clubes do seu futebol profissional e é seguido por Portugal, com 755 atletas.

IMAGEM DO RELATÓRIO DA FIFA

No que toca a saídas de jogadores, a Inglaterra lidera, seguida do Brasil e de Portugal, o que faz com que estes países estejam no pódio de movimentações: o Brasil primeiro, a Inglaterra a seguir e Portugal a fechar.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

A travessia do Atlântico entre Brasil e Portugal, seja em que sentido for, é a mais usual a nível mundial. No que toca a dinheiro, o investimento de Portugal está, curiosamente, de acordo com a posição da liga no Ranking UEFA: o sexto.

Nota ainda para a posição da liga norte-americana.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

Por falar em receita, a FIFA confirma o que se percecionava antes: Portugal é dos países que mais recebe.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

Mas de onde vem o dinheiro que entra no futebol profissional português, no que diz respeito a transferências? A grande fatia de Inglaterra. Aliás, Portugal foi o segundo mercado em que o futebol inglês mais investiu em 2020, seguido do espanhol.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

2. O jogador português: o 4.º mais caro, mas com valor a baixar

Entre as nacionalidades mais transacionadas a nível mundial, a portuguesa também figura em dois topos muito importantes. O número de transações e o preço delas.

A nível de quantidade, o jogador português foi o 10.º mais transacionado e a nível de preço, o quarto mais caro.

IMAGENS RELATÓRIO FIFA

Ainda assim, o valor do jogador português, globalmente falando, baixou. Uma tendência acompanhada pelo brasileiro e francês, mas inversa ao alemão e espanhol.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

3;4;5.Bruno Fernandes, Rúben Dias, o Sp. Braga e o FC Porto

Portugal esteve também envolvido em duas das maiores transferências do ano. As de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United e a de Ruben Dias do Benfica para o Manchester City.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

Perante todos os dados já aqui descritos, não é de admirar que três clubes da liga portuguesa sejam dos que mais jogadores transferem [saídas], a nível planetário do futebol profissional. Benfica, FC Porto e Sp. Braga, numa lista liderada… pelo Manchester City.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

Apesar de a imagem acima se referir apenas à UEFA, as outras presentes no relatório da FIFA mostram que o primeiro clube desta lista fora da Europa é o Fluminense, com 23 saídas de jogadores ligados ao emblema do Rio de Janeiro.

O mesmo se pode dizer sobre o investimento. Ninguém paga tanto como os clubes europeus e nesse particular, há um português que está no top10: o Benfica foi o oitavo clube a gastar mais em transferências em 2020.

IMAGEM RELATÓRIO FIFA

Futebol feminino

A FIFA também reportou os dados relativos ao futebol feminino e, mesmo neste, Portugal tem itens em que entra em dois topos: um clube com mais saídas, outro com mais entradas. Falamos de Benfica e Famalicão.