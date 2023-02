Tal como antecipado pelo presidente Rui Costa, na entrevista da véspera, o Benfica anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato de André Gomes.

O guarda-redes, de apenas 18 anos, fica vinculado às águias até 2028.

André Gomes está há oito anos no Benfica, e agora faz parte da equipa principal. Com a saída de Helton Leite, as alternativas a Odysseas Vlachodimos são agora dois jovens guarda-redes formados no clube: Samuel Soares e André Gomes.

