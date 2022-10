Aderlán Santos, jogador do Rio Ave, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz frente ao Benfica por 4-2:

«De positivo levo que fomos iguais a nós próprios, desde o início queríamos jogar, mas sabíamos que o Benfica é muito forte em todos os campos e vinha com uma grande dinâmica. De ponto negativo levo o facto de termos perdido muitas bolas no meio campo, na primeira fase de construção. Sofremos quatro golos que são muito demérito nosso. Vamos ter que trabalhar no futuro para melhorarmos. O treinador ao intervalo disse-nos para termos confiança em nós próprios e para não perdermos tantas bolas no meio campo. Infelizmente não conseguimos, o Benfica esteve muito bem, mas é um jogo que nos vai ajudar no futuro.»