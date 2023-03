Pode parecer inesperado, mas aconteceu mesmo. Carlos Nicolía, jogador da equipa de hóquei em patins do Benfica, fez uma publicação a agradecer… a Roger Schmidt.

Após a entrevista dada pelo treinador da equipa de futebol das águias à Der Spiegel, o hoquista argentino fez uma reflexão que decidiu partilhar nas redes sociais sobre a forma como o alemão entende o desporto como uma forma de entretenimento para quem vai aos estádios.

«Depois de ler a entrevista de Schmidt, pus-me a pensar nas palavras dele. O que é mais importante: o resultado ou o espetáculo? Jogar feio e ganhar ou jogar bonito e ter a possibilidade de perder?», começou por questionar, dando a sua visão como adepto.

«Eu quero ver uma equipa ao ataque que tente criar oportunidades de golo, e cuja filosofia seja o golo e não defender. Isso leva-me ao que me disse Carlos Gil, para mim, o melhor treinador da história do hóquei em patins: “por que vou defender se estou sempre a atacar?” As pessoas vêm ver-nos e querem que a equipa procure a baliza, e divertem-se a ver como os jogadores criam oportunidades e não a esperar que aconteça algo», acrescentou.

«Para mim, o desporto, seja ele qual for, tem a ver com o que criam as equipas que procuram ocasiões, que vão para jogar e não para não perder. Os campeonatos ganham-se um dia por ano, os jogos disputam-se todas as semanas. Como adepto, essas equipas dão-me razões para as ir ver todos os sábados quando jogam para ganhar desde o primeiro minuto até ao último em que se sagram campeãs. Se não acontecer, ao menos valeu o preço do bilhete», disse ainda.

Nicolía terminou depois com elogios ao futebol praticado pela equipa de Schmidt e com um agradecimento ao treinador alemão.

«A equipa de futebol do Benfica tem lotação esgotada em todos os jogos, por alguma razão será. E ainda não somos campeões, mas as pessoas vão ver uma equipa que assume os jogos e que procura golos. E isso vale o preço do bilhete. Obrigado, Roger Schmidt», terminou.