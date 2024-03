Roger Schmidt referiu esta quarta-feira que não tem problemas nenhuns em pedir desculpa aos adeptos pela goleada sofrida no terreno do FC Porto. O treinador do Benfica diz que não há uma divergência com Rui Costa e que lamenta o que aconteceu, mas adianta que as desculpas pedem-se em campo.

«O que eu disse é que pedir só desculpa não é suficiente, temos de dar uma reação no campo. Claro que lamento pelos adeptos, estamos aqui para os fazer felizes. Mas se eles não estão contentes, o que temos de fazer é dar uma boa resposta no campo e deixá-los contentes», referiu, em conferência de imprensa.

«Temos de nos manter todos unidos e mostrar que o Benfica pode jogar. Eu nunca disse que não peço desculpa. Não é assim que eu penso e não foi essa a minha atitude. Eu só tenho uma posição diferente. Estou sempre focado no que devemos fazer a seguir e em voltar a fazer os adeptos felizes», acrescentou.



Em relação ao Rangers, adversário nos oitavos de final da Liga Europa, Schmidt espera um adversário a jogar «de forma prática e direta» e que gosta de «sair em transiçãos» e que «faz muitos cruzamentos».



«Estamos felizes por jogar outra vez. Ficámos todos desiluidos e um pouco frustrados com o resultado do último jogo. Os jogos são oportunidades para mostrarmos bom futebol e outro desempenho. É a nossa tarefa para amanhã. É a terceira competição que jogamos em sete dias. Os oitavos de final desta prova tens sempre oponentes fortes. O Rangers é uma equipa muito boa, joga de forma prática e direta, faz muitas transições e cruzamentos, temos de aceitar esse estilo de jogo. Sabem ter bola e são intensos sem ela. Temos de fazer uma exibição completa e aproveitar o facto de jogarmos em casa. Vai ser um jogo duro, mas queremos mostrar uma boa reação», salientou o germâncio.



O Benfica-Rangers está agendado para as 20h00, desta quinta-feira, na Luz.